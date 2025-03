Lanazione.it - Sull’alluvione divisi alla meta

La commissione d’inchiestadel novembre 2023 ha licenziato la relazione finale del Pd e ha respinto quella di minoranza. Entrambi i testi arriveranno all’esame dell’aula per il dibattito tra le forze politiche e l’eventuale presentazione di atti d’indirizzo. La commissione d’inchiesta, presieduta da Elisa Tozzi (FdI) ha terminato i lavori dopo 22 sedute e 39 audizioni. "Purtroppo non siamo riusciti a portare in fondo quello che poteva essere l’obiettivo di trovare una convergenza finale", ha detto Tozzi. Il vicepresidente Francesco Gazzetti (Pd) ha rilevato "con profondo rammarico che da parte della destra si è deciso di venire meno a un impegno assunto". I morti, i danni, il territorio ferito meritavano un’altra risposta dpolitica. Caroppo a pagina 7