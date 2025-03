It.insideover.com - Sudan, massacro al mercato in Darfur: centinaia di morti nei raid dell’esercito

Strage indopo un nuovo attacco a unnella cittadina di Tura, condotto dagli aereiregolareese: si temonodinel centro sito vicino alla capitale delEl Fashir, in un ennesimo episodio di violenza che mostra la durezza del conflitto che da due anni insanguina il Paese dell’Africa orientale. E ricorda un analogo caso in cui, a dicembre, sempre in, oltre 100 persone furono uccise in una casistica simile.? Un ataque del Ejército contra un mercado en el norte demata a «cientos de civiles» en #Sudán? Un grupo de abogadoseses que ha denunciado los hechos documenta las atrocidades cometidas en el conflicto bélico iniciado en el 2023https://t.co/aKlzQ8dNOU— El Periódico de Aragón (@periodicoaragon) March 25, 2025IlalLa notizia dell’attacco, che sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, è stata data dall’OngVictim Support, che su X ha scritto che ilpreso di mira “considerato il più grande raduno di cittadini durante la settimana per acquistare i loro beni di prima necessità”.