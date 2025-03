Internews24.com - Sucic vola con la Croazia: «In casa Inter sta già facendo sognare perché…»

di Redazionesi mette alle spalle l’infortunio: il centrocampista dellaritornato alla grande dopo i problemi fisiciIl centrocampista croato, che nella prossima stagione indosserà la maglia dell’, è stato protagonista nelle gare di Nations League contro la Francia, dimostrando di essersi messo definitivamente alle spalle l’infortunio rimediato a novembre. Tuttosport ha fatto il punto su, reduce dagli impegni con la:LA GARA – «L’ultimo acquisto dell’ha giocato per tutto il match (senza però tirare i rigori) dimostrando quindi di essere sul pezzo fisicamente. A quel punto aveva già convinto gliisti di poter essere il prossimo colpo’epic’ della dirigenzaista. Il next Brozo o new Kovacic – che in nerazzurro ha vinto meno di Marcelo, ma tra Real Madrid, Chelsea e Manchester City si è fatto un palmares più importante di quello di mezza Serie ARITORNO – «Arriverà in estate ma fa giàcon quella maglia a scacchi bianchi e rossi.