Sucic per un'Inter che torna alle origini. Corsi e ricorsi – TS

Petarè il primo acquisto definito dall’Inter per la prossima stagione. L’ingaggio del croato, che arriverà in tempo per disputare il Mondiale per Club con i nerazzurri, evoca suggestioni riguardanti il passato.IL PUNTO – Petarrappresenta un calciatore voluto con forza dall’Inter per la prossima annata. Il centrocampista della Dinamo Zagabria, del tutto recuperato dal problema al piede sperimentato al termine dell’anno solare precedente, è un profilo in grado di abbinare quantità e qualità, mostrandosi abile nell’interpretare le due fasi senza perdere di efficacia nel passaggio dall’una all’altra. A ciò si aggiunge una personalità non secondaria, tale da renderlo impermeabilepressioni derivanti dai palcoscenici più importanti., un giocatore da sostituire all’Inter.