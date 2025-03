Ilgiorno.it - Subaffitta letti ai clandestini. Il blitz a Cusano: denunciata

Dovrà rispondere dell’accusa di sfruttamento e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina la donna di origini peruvianedalla polizia locale. L’operazione degli agenti, guidati dal comandante Massimo Pietro Misseri, è iniziata il 12 febbraio, quando sono intervenuti in via Zucchi, nella zona industriale chiamata “Cattedrale“, in seguito alla chiamata di un cittadino che segnalava movimenti sospetti e viavai di persone da uno scantinato. Durante il, la polizia locale ha accertato che un magazzino seminterrato era adibito ad abitazione dove, in condizioni igienico sanitarie precarie, vivevano almeno sei persone, tutte di origine sudamericana e senza permesso di soggiorno. Lo sviluppo delle indagini ha portato, nei giorni successivi e grazie agli approfondimenti degli agenti, all’identificazione della donna poi, intestataria del contratto di locazione per lo scantinato cheva a connazionali conosciuti sui social, a cui chiedeva centinaia di euro per un posto letto nel magazzino, in pessime condizioni igieniche.