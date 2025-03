361magazine.com - Su Anni d’oro di Benji e Fede, tra cenere e lapilli

Ho visto una serie su Netflix. Guardo spesso serie su Netflix. Quando scrivo, e scrivo tutti i giorni, le uso per azzerare i rumori di fondo, che mi distrarrebbero. Ho costantemente lavori intorno, stanno costruendo un palazzo proprio di fronte al mio, e da un paio di mesi stanno anche ristrutturando l’appartamento sopra il mio, vai di martelli pneumatici. Tre giorni la settimana c’è anche mia moglie che fa smart working, nella studio di fianco a dove sono solito lavorare io, le sue call, le sue telefonate, sono tutti rumori di fondo. Potrei ascoltare musica, ma la musica è spesso l’oggetto del mio scrivere, non riuscirei a sentirla senza distrarmi, quindi guardo serie tv. Le tengo in rotazione su un tablet, che sta alla sinistra del mio computer, e quasi mai so cose accade lì dentro. È appunto una sorta di compagnia non diversa da quella che fanno certe musichette dentro gli ascensori di certi grattacieli.