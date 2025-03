Lapresse.it - Stupro Navigli, domanda shock dell’avvocato: “Ma poi sei andata in un sexy shop?”

“Nel viaggio in Giappone avete fatto visita a un?”. È una delle domandeche il difensore di due giovani accusati di un presuntodi gruppo avvenuto nel locale ‘Mind’ suia Milano, avvocato Antonio Finelli, ha fatto oggi in udienza in tribunale dove si sta celebrando il processo.“Avete fatto un viaggio in Giappone a settembre 2023?”, ha chiesto il legale rivolgendosi all’ex fidanzato della donna, all’epoca 31enne, che la notte del 16-17 marzo 2023 avrebbe subìto abusi dai titolari del locale aidopo una serata trascorsa con un collega spagnolo a cena, bevendo diversi alcolici, per svegliarsi la mattina successiva in casa propria senza ricordare quasi nulla e sentendo dolori prima di recarsi in ospedale e sporgere denuncia nei giorni successivi.Domande, quelleche è anche presidente della Commissione Codice Rosso dell’ordine degli avvocati di Milano, che i giudici della quinta sezione penale (presidente Mannino) hanno ritenuto inammissibili anche perché riferite a un periodo di 6 mesi successivo ai fatti contestati.