StuccoMan | cemento sul lucchetto del garage come vendetta per la rimozione della sua auto

Dodici gli atti vandalici messi a segno dall’uomo davanti un box ai Parioli (Roma).Munito di spatola e cementino, sigillava ildel, impedendo così l’accesso al legittimo proprietario. Un gesto di rancore e, maturato per oltre due anni, nei confronti di una persona ritenuta responsabilesua.Il curioso episodio si è verificato ai Parioli, dove il protagonista, un 66enne romano incensurato, è stato soprannominato “” per la sua insolita modalità di ritorsione.ai Parioli L’episodio ha avuto origine nel novembre 2023, quando l’uomo ha assistito allaforzata del suo veicolo, parcheggiato davanti a un boxin via Gaspare Spontini. Convinto che l’operazione fosse stata richiesta dal proprietario del, il quale, trovandosi bloccato, avrebbe sollecitato l’interventopolizia locale, il 66enne ha iniziato a nutrire un profondo rancore nei suoi confronti.