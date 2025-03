Anteprima24.it - Strutture sportive: Unisannio firma la convenzione con Federcusi

Tempo di lettura: 2 minutiL’Università degli Studi del Sannio affida al C.U.S. Benevento A.S.D., ente federato alla Federazione Italiana dello Sport Universitario (), la gestione della struttura Pala, unitamente ai due campi polivalenti all’aperto (padel, basket e pallavolo) situati in Via dei Mulini e al campo di calcetto con annesso spogliatoio ubicato alla Rampa San Barbato. Laè stata sottoscritta stamani presso il Rettorato di Palazzo San Domenico dal rettore Gerardo Canfora e dal commissario straordinario di C.U.S. Benevento A.S.D. e presidente, Antonio Dima. Presente allail direttore generale dell’ateneo sannita Gianluca Basile.“Questo accordo – ha dichiarato Canfora – rappresenta un importante strumento per far crescere la cultura sportiva, sia dal punto di vista ricreativo che agonistico.