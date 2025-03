Dilei.it - Striscia la Notizia sul caso Affari Tuoi: “Il gioco non è legato alla fortuna”. In onda l’intervista

In tv macina ascolti da far impallidire Sanremo, ma dietro le luci sgargianti e i sorrisi dei concorrenti, ilcondotto da Stefano De Martino è sotto la lente d’ingrandimento di qualcuno.lacontinua a insinuare che le puntate siano meno casuali di quanto sembrino: i pacchi vincenti spesso spuntano magicamente in fondoserata, giusto in tempo per trainare il programma successivo.E ora anche le associazioni dei consumatori alzano la voce. L’Unione Nazionale Consumatori denuncia squilibri tra chi gioca, mentre il Codacons si spinge oltre, parlando apertamente di possibili trucchetti che, se confermati, potrebbero far scattare l’ipotesi di truffa aggravata. Una bomba sotto il tavolo dorato del game show più popolare di Rai1.Il servizio completo, con le dichiarazioni integrali, andrà inquesta sera nel corso della puntata dialle 20:35 su Canale 5.