Metropolitanmagazine.it - Striscia la notizia continua a smascherare Affari Tuoi: “Concorrenti di serie A e di serie B”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

laha già mostrato come adesista un budget da rispettare e quanto frequentemente si assista a una combinazione grazie alla quale i pacchi più ricchi rimangono nella parte finale della trasmissione allo scopo di favorire il programma seguente. Anche ieri sera, prima del tanto reclamizzato biopic Champagne su Peppino di Capri, i pacchi con 100mila e 300mila sono arrivati tra gli ultimi 3. Questa sera ala(Canale 5, ore 20:35) l’inviata Rajae intervista l’avvocato Massimiliano Dona, Presidente di Unione Nazionale Consumatori. «Se c’è un budget da rispettare, non c’è parità di trattamento tra tutti i. Perché gli autori, dopo un tot di puntate vincenti, possono decidere di far giocare delle partite nelle quali si vince poco, proprio per rimanere nel budget prestabilito», dichiara Dona.