Street Fighter | Il film rimosso dal listino Sony

Pictures ha fatto sapere di averildal propriouscite.Inizialmente atteso per il 26 marzo 2026, attraverso un accordo trae Legendary Pictures, il nuovo adattamento del famoso videogame Capcom al momento non rientra nei piani futuri del colosso hollywoodiano. La notizia, confermata dal the Hollywood Reporter questa mattina, arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan che, solo nel mese di settembre, avevano scoperto che ilaveva trovato un nuovo regista (Kitao Sakurai).cancellato? Ancora non è detta l’ultima parola visto che, così come accaduto per Lionsgate e Saw XI questa mattina, potrebbe trattarsi solo di una riorganizzazione di idee prima di procedere con la produzione vera e propria. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti.