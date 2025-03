Ilfattoquotidiano.it - Strage in Sudan: attacco aereo dell’esercito su un mercato, uccisi centinaia di civili

Una mattanza di, morti in, dopo un. In, stravolto dal una guerra civile in corso da oltre due anni, unha fattoin una Tora, nella regione del Darfur settentrionale. Oltre alle vittime, ci sono anche decine di feriti, spiegano Emergency Lawyers, un gruppo di avvocati volontari che sul loro profilo hanno parlato dell’. Le notizie disponibili infatti sono pochissime, in uno dei conflitti più sanguinosi e meno seguiti al mondo, scoppiato il 15 aprile 2023. Su fronti contrapposti ci sono le Forze Armateesi (SAF) e le Rapid Support Forces (RSF): il 21 marzo il portavoceregolare ha dichiarato che i militari hanno riconquistato il palazzo presidenziale, sottraendolo ai paramilitari ribelli delle Rsf.