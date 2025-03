Notizieaudaci.it - Strage Erba: nessuna revisione del processo per Olindo e Rosa, Azouz Marzouk: ‘Ennesima delusione’

La Cassazione ha detto no alladelper ladiNon ci sarà nessun nuovoper ladi. I giudici di Cassazione hanno scritto la parola fine al massacro avvenuto l’11 dicembre del 2006 rigettando l’istanza diavanzata dal difensore diBazzi che per questa vicenda stanno già scontando la pena dell’ergastolo. A quasi 20 anni dai fatti potrebbe quindi chiudersi definitivamente la vicenda giudiziaria su uno degli omicidi più efferati del dopoguerra. Ma la difesa dei due coniugi potrebbe tentare un’altra carta. Il legale di: ‘Valuteremo il ricorso alla Corte Europea’“Valuteremo il ricorso alla Corte Europea ma prima leggeremo le motivazioni” – spiega l’avvocato Fabio Schembri ricordando che i Bazzi hanno già fatto ricorso alla giustizia europea per la sentenza di merito.