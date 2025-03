Tg24.sky.it - Strage Erba, Cassazione: "No a revisione processo". Si valuta ricorso a Corte Europea

Laspinge per chiudere la lunga vicenda giudiziaria delladi, che adesso ha una sentenza definitiva. I Supremi giudici hanno rigettato ilpresentato dai difensori di Olindo e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo, contro la decisione dellad'Appello di Brescia che lo scorso 10 luglio aveva già respinto l'istanza didella sentenza del carcere a vita. La difesa adesso"unalla". Lo storico difensore dei coniugi Bazzi, Fabio Schembri, spiega che per decidere dovrà però prima leggere le motivazioni della. L'11 dicembre 2006 i coniugi Bazzi uccisero Raffaella Castagna, 30 anni, suo figlio Youssef Marzouk, 2 anni, la madre Paola Galli, 56 anni, e la vicina di casa Valeria Cherubini, 55 anni. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, 73 anni, rimase ferito e morì in seguito.