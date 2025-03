Lapresse.it - Strage Erba: Cassazione, no a revisione processo per Romano e Bazzi

Leggi su Lapresse.it

Roma, 25 mar. (LaPresse) – I giudici della Corte dihanno respinto il ricorso presentato da Olindoe Rosa, per la riapertura delsulladiper cui i due coniugi sono stati condannati all’ergastolo. Ilquindi non verrà riaperto e i due coniugi resteranno in carcere. Le tre fasi di giudizio, che hanno confermato l’ergastolo per Olindoe Rosaquali autori delladihanno, secondo i giudici dell’Appello e ribadito poi dal procuratore capo di Como, che respinsero l’istanza di, evidenziato “la correttezza dell’operato” del pm e dei carabinieri che “nella fase delle indagini preliminari, hanno raccolto prove materiali, documentali, dichiarative, scientifiche e logiche incontestabili” e “non certo le sole confessioni”.