Agi.it - Strage di Erba, no alla revisione del processo

AGI - La Cassazione ha respinto il ricorso dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi per riaprire il procedimento sulladi. Si chiude definitivamente, quindi, la lunga vicenda giudiziaria che continua a dividere l'opinione pubblica nonostante la colpevolezza sancita in tre gradi di giudizio di Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo per il quadruplice omicidio avvenuto l'11 dicembre del 2006 di Raffaella Castagna, del piccolo Youssef Marzouk, della nonna Paola Galli e di Valeria Cherubini. L'udienza della Cassazione era chiamata a discutere la richiesta dei legali della coppia di annullare la sentenza della Corte di Brescia che, il 10 luglio 2024, aveva respinto l'istanza di. I legali speravano che la Cassazione avrebbe ripassato la pa Brescia per svolgere queldiche gli è stato negato ritenendo "manifestamente inassimilabile" l'istanza.