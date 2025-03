Strage di Erba l’ultima occasione per Olindo e Rosa Bazzi Il pg di Cassazione | Prove nuove? Solo congetture astratte

Leggi su Open.online

Il pg diha chiesto alla corte di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dai difensori di, i coniugi condannati all’ergastolo per ladi, contro la decisione della Corte d’Appello di Brescia che ha già respinto l’istanza di revisione della sentenza del carcere a vita. «Le cosiddettesono mere– ha detto il pg Giulio Monferini – quelle che secondo la difesa sarebbero le “” non possono in alcun modo smontare i pilastri delle motivazioni che hanno portato alla condanna di, e cioè le dichiarazioni del sopravvissuto, le confessioni e le tracce ematiche». La decisione è attesa in giornata.L’attesa diPrima di entrare in aula, lo storico avvocato difensore di, Fabio Schembri, ha detto che i due coniugi «sanno del ricorso e attendono.