Strage di Erba, la Cassazione rigetta il ricorso: niente revisione del processo per Olindo e Rosa

Nessunadella condanna all’ergastolo diRomano eBazzi in relazione alladi. I giudici della, V sezione penale, hanno respinto ildella difesa. I giudici della V sezione penale dellahannoto ildella difesa diRomano eBazzi. Il pg Giulio Monferini aveva richiesto la inammissibilità della istanza. Di fatto la Suprema corte hanno confermato l’impostazione della corte d’appello di Brescia che aveva dato semaforo rosso alla iniziativa difensiva.“Insisto per la inammissibilità deldella difesa”, aveva detto il sostituto procuratore generale della, Giulio Monferini, al termine di un intervento di poco più di 30 minuti, davanti ai giudici della. Secondo il rappresentante della pubblica accusa quelle presentate dalla difesa non sarebbero “prove nuove” ed inoltre non smontano in alcun modo “i pilastri delle motivazioni che hanno portato alla condanna di, e cioè le dichiarazioni del sopravvissuto, le confessioni e le tracce ematiche”.