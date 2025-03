Lettera43.it - Strage di Erba, la Cassazione rigetta il ricorso di Rosa e Olindo: no alla revisione del processo

È giunta la parola fine sulla vicenda giudiziaria delladi. Laha infattito ilpresentato dai difensori diRomano eBazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo, dopo che la Corte d’appello di Brescia aveva già respinto l’istanza didella sentenza del carcere a vita. La difesa, con ilin, aveva riproposto la questione delle ‘nuove prove‘ che sarebbero state in grado di scagionare la coppia. Il sostituto pg diGiulio Monferini, sollecitando la conferma della decisione della Corte d’appello di Brescia di dichiarare inammissibile ildella difesa, aveva definito queste prove «mere e astratte congetture» che «non possono in alcun modo smontare i pilastri delle motivazioni che hanno portatocondanna di, e cioè le dichiarazioni del sopravvissuto, le confessioni e le tracce ematiche».