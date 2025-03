Notizie.com - Strage di Erba: la Cassazione ha deciso, cosa significa per Olindo e Rosa

Fine. Nessuna nuova prova da esaminare, nessun nuovo testimone da ascoltare. PerRomano eBazzi, condannati all’ergastolo per ladi, non ci sarà un nuovo processo.di: lahaper(ANSA FOTO) – Notizie.comA sentenziarlo sono stati i giudici della Corte diche pochi minuti fa hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal legale dei coniugi. Per i magistrati non ci sono i presupposti per far ripartire il processo a più di 18 anni di distanza dall’eccidio.La V sezione dellaè stata chiamata in causa in quanto gli avvocati diavevano presentato istanza di revisione alla Corte d’Appello di Brescia. L’istanza era stata respinta, dunque i legali si sono rivolti alla Suprema corte.