Strage di Erba la Cassazione chiude il caso | No alla revisione del processo Resta l’ergastolo per Olindo e Rosa

Lamette la parola fine sulla vicenda giudiziaria legatadi. I Supremi giudici hanno rigettato l’istanza didelcontroRomano eBazzi, che stanno già scontando la pena del, presentata dai legali dei due coniugi. A quasi 20 anni dai fatti potrebbe quindirsi definitivamente la vicenda giudiziaria. I giudici hanno, sostanzialmente, recepito quanto sollecitato dProcura generale che ha definito come «mere e astratte congetture» le nuove provebase del ricorso dei difensori. Per il pg Giulio Monferini quelli che secondo la difesa sarebbero elementi di prova nuovi «non possono in alcun modo smontare i pilastri delle motivazioni che hanno portatocondanna di, e cioè le dichiarazioni del sopravvissuto, le confessioni e le tracce ematiche».