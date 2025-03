Thesocialpost.it - Strage di Erba, il pg della Cassazione: “No alla revisione, le prove sono mere congetture”

Roma, 26 marzo 2025 – Il procuratore generaleha chiesto oggiCorte di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dai legali di Olindo e Rosa Bazzi, i coniugi condannati all’ergastolo per ladi. I difensori avevano contestato la decisioneCorte d’Appello di Brescia che, in precedenza, aveva respinto la loro istanza disentenza, chiedendo una riconsiderazione del casoluce di quelle che considerano “nuove”.Secondo il sostituto procuratore generale di, Giulio Monferini, le nuove “” avanzate ddifesa nonsufficienti a mettere in discussione le fondamentacondanna dei due coniugi. In particolare, Monferini ha sottolineato che le dichiarazioni del sopravvissuto, le confessioni dei Bazzi e le tracce ematiche rinvenute sul luogo del delittostati elementi chiave nelle motivazioni che hanno portatocondanna.