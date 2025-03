Agi.it - Strage di Erba: il Pg della Cassazione "no alla revisione del processo"

AGI - La procura generaleCorte diha chiesto di rigettare il ricorso con cui Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per ladi, chiedono di annullare la decisioneCorte d'Appello di Brescia che ha respinto le istanze didel. Secondo il sostituto procuratore generale, Giulio Monferini, "quelle che secondo la difesa sarebbero le 'prove nuove' non possono in alcun modo smontare i pilastri delle motivazioni che hanno portatocondanna di Rosa e Olindo", in particolare "le dichiarazioni del sopravvissuto, le confessioni e le tracce ematiche. Le cosiddette prove nuove sono mere congetture, astratte", ha concluso. Verdetto atteso in giornata In giornata si pronuncerà la Suprema Corte. "Olindo e Rosa sanno del ricorso e attendono.