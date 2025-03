Lanotiziagiornale.it - Strage di Erba, attesa per la decisione della Cassazione sulla revisione del processo per Rosa e Olindo

Riaprire ilper ladioppure chiuderlo in maniera definitiva. Oggi, a più di 18 anni dall’eccidio che sconvolse il piccolo centro in provincia di Como e l’Italia intera i giudiciV sezionedovranno valutare se ci sono i presupposti per far fare un viaggio a ritroso nel tempo. All’esame c’è il ricorsodifesa contro laCorte d’Appello di Brescia di dichiarare “inammissibile” ladeldiRomano eBazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per ladell’11 dicembre 2006.Quel giorno tragico, con spranghe e coltelli, vengono uccisi Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk di soli due anni, la nonna materna del piccolo Paola Galli. La furia dei due coniugi si abbatte su vicini di casa troppo rumorosi, invadenti e con i quali c’era un contenzioso in corso.