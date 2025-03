Ilgiorno.it - Storia del telefono, ecco la mostra

È stata inaugurata domenica scorsa e resterà visitabile fino a domenica prossima la“Ilnel tempo,, documenti e immagini sulla vita del“ allestita in Villa Borromeo. Si tratta di un’iniziativa dell’assessorato alla Cultura, che ospita laitinerante a cura di Silvano Moneta. L’esposizione ripercorre l’epopea deldalla sua invenzione, all’evoluzione attuale. Laraccoglie, documenti, immagini, materiali e informazioni sulla vita del, con riferimento soprattutto all’Italia e con attenzione al periodo dall’inizio del Novecento alla soglia della telefonia senza fili o mobile. Espone i primi, spesso rudimentali apparecchi, dall’uso non sempre facile e comodo. Presenta le prime centrali telefoniche e le centraline con le signorine centraliniste in grembiule nero.