Lanazione.it - Stop allo spreco. Il progetto ’’rifiuti zero’’

Fanno un’attenta raccolta differenziata, riparano e riusano i prodotti anche di seconda mano, applicano l’auto compostaggio familiare e quando acquistano prodotti nuovi fanno anche attenzione che ci sia meno imballaggio possibile. Chi sono? Sono le 75 famiglie inserite nel, che giovedì alle ore 21, si ritroveranno al parco scientifico di Segromigno in Monte per fare il punto su questa esperienza. Ilha consentito di quantificare, attraverso la pesatura del sacco grigio dei rifiuti urbani residui a cui si sottopongono le ’’famiglie rz’’, in appena 3,9 kg/anno pro-capite l’indifferenziato prodotto. Queste 180 persone circa si impegnano dal 2018 a ridurre al minimo il rifiuto indifferenziato, prestando particolare attenzione a ridurre inutili imballaggi, secondo la sperimentazione che va avanti da 6 anni che per il centro Zero Waste: "Ha contribuito a far raggiungere al Comune una media di indifferenziato a testa annuale di appena 51 chilogrammi (140 grammi al giorno) nel 2024 – si legge in una nota -, rappresentando un’eccellenza nazionale.