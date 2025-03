Stone Center”, nasce un nuovo Centro di riferimento per la calcolosi urinaria in Campania

Leggi su Ildenaro.it

Sarà inaugurato domani 26 marzo, alla presenza del Governatore Della RegioneVincenzo De Luca, il” dell’Urologia dell’AOU Federico II di Napoli. Unall’avanguardia dedicato alla prevenzione, diagnosi e trattamento della, una patologia di grande impatto sanitario e socio-economico.Una patologia con un forte impatto sul sistema sanitarioLaè una condizione molto comune, con conseguenze significative sulla qualità della vita e sui costi sanitari. Si stima che ogni anno i pazienti affetti da questa patologia perdano in media 6,4 giorni lavorativi, di cui 2,6 in regime di ricovero ospedaliero, con un notevole aggravio per il Servizio Sanitario Nazionale.In, la prevalenza dellaè più elevata rispetto alla media nazionale: il 5,8% della popolazione ne è colpito, rispetto al 3,6% del resto d’Italia.