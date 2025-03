Ilfattoquotidiano.it - Stipendi d’oro ai familiari e commesse alle sue società, ma l’azienda era in liquidazione: 3 indagati a Napoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando un’azienda decotta va in, il liquidatore dovrebbe accompagnarla verso la chiusura senza fare ulteriori danni. Ma il liquidatore di Megasolare Sa srl, azienda di pannelli fotovoltaici e produzione di energia, aveva continuato a operare sul mercato, a stipulare contratti e offrire consulenze, ad assumere dipendenti, per lo più ingegneri, architetti e operai specializzati nella manutenzione di impianti elettrici. E anche ad assumere moglie e figlia con sontuosi, nell’ordine di 12.300 e 5.700 euro mensili, con bonus di ingresso di 50mila e 30mila euro. Fino a far maturare un passivo, nel 2022, di quasi 11 milioni di euro.Erano assunzioni a tempo indeterminato, altro che azienda da chiudere, si legge nelle 28 pagine dell’ordinanza con la quale il Gip diIvana Salvatore ha disposto il sequestro di beni e quote societarie per circa 2,3 milioni di euro.