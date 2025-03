Lanotiziagiornale.it - Stipendi da fame, l’Italia delle destre ultima tra i Paesi del G20 sui salari

Fa presto la maggioranza ad esultare. Secondo il rapporto mondiale dell’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro) ireali in Italia nel 2024 sono aumentati del 2,3% dopo la caduta registrata nel 2022 (-3,3%) e nel 2023 (-3,2%) legata alla fiammata inflazionistica. Ma la maggioranza occulta un altro dato che emerge dal Report.L’analisitendenzeali in un arco temporale di 17 anni evidenzia comeabbia subito le perdite maggiori in termini assoluti di potere d’acquisto deia partire dal 2008. Tra ia economia avanzata del G20, le perdite dio reale sono state dell’8,7 per cento in Italia, del 6,3 per cento in Giappone, del 4,5 per cento in Spagna e del 2,5 per cento nel Regno Unito.Italia maglia nera tra idel G20 suiIn Italia, la perdita è stata particolarmente significativa a seguito della crisi finanziaria mondiale (periodo 2009–12).