Sterling sbarca in Serie A | colpo per lo Scudetto

inA: l’attaccante inglese che ha sempre giocato in Premier League stuzzicato dall’idea.per la bigHa sempre giocato in Premier League: prima al Manchester City, dove di fatto ha costruito la sua carriera. Poi al Chelsea e adesso all’Arsenal, dove è in prestito dai Blues.inA:per lo(Lapresse) – Ilveggente.itRaheeemsembrava uno dei più importanti calciatori inglesi. Ad un certo punto si è anche parlato come candidato a vincere il pallone d’oro. Sì, erano questi gli obiettivi personali del calciatore che evidentemente si è perso un po’ per strada, non riuscendo in nessun modo a dare quella svolta alla sua carriera che sembrava davvero a un passo. E chissà, magari adesso è anche pronto a cambiare aria, a giocare inA.