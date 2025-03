Nerdpool.it - Stellaris: annunciata la Season 09, espansione Biogenesis e molto altro

Leggi su Nerdpool.it

Paradox Development Studio ha recentemente annunciato la09 per il suo titolo di strategia spaziale. Questa stagione include l’(in uscita il 5 maggio 2025), lo Species Pack Infernals (in uscita nel Q4 2025), lo Story Pack Shadows of the Shroud (in uscita nel Q3 2025) e un aggiornamento gratuito.L’introdurrà un nuovo tipo di impero chiamato Evolutionist, specializzato nella manipolazione genetica e nella trasformazione biologica. Questasi concentrerà sull’evoluzione pre-FTL e post-FTL, offrendo nuove opzioni di gameplay incentrate sulla biologia.includerà tre nuove Origins:Overtuned: Una specie che ha spinto i propri corpi oltre i limiti naturali attraverso modifiche genetiche, ottenendo potenti tratti ma con una breve durata di vita.