Puntomagazine.it - Stellantis, Auriemma (M5s): A Pomigliano grave attacco a diritti lavoratori

Leggi su Puntomagazine.it

: “Presenterò un’interrogazione alla ministra del Lavoro Calderone”Roma, 25 marzo – “Quanto avvenuto nei giorni scorsi presso lo stabilimentodid’Arco è gravissimo, unin piena regola al diritto di sciopero”. Così in una nota la vicepresidente vicaria del M5S alla Camera Carmela.“L’atteggiamento dell’azienda, che ha punito con provvedimenti disciplinari alcuniche hanno aderito alla fermata indetta dalla Fiom a seguito del mal funzionamento di un impianto di climatizzazione, dimostra come un’azienda che a parole decanta la valorizzazione del personale abbia nei fatti degli atteggiamenti arroganti nei suoi confronti”. Ha spiegato l’esponente M5S alla Camera dei Deputati.“Ciò non è ammissibile: per tale motivo, presenterò un’interrogazione alla ministra del Lavoro Calderone.