Iltempo.it - Stati Uniti siglano accordi con Russia e Ucraina per la tregua sul Mar Nero

Un altro piccolo passo avanti verso la possibilein. La Casa Bianca - in due distinti comunicati - ha fatto sapere di aver raggiunto, nel corso dei colloqui bilaterali avvenuti a Riad, altrettanticonper «garantire una navigazione sicura, eliminare l'uso della forza e impedire l'uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar». In entrambi i comunicati si legge anche che le parti in causa, insieme agli, «accolgono con favore i buoni uffici dei paesi terzi, al fine di sostenere l'attuazione deglienergetici e marittimi» e l'impegno per «la costruzione della pace duratura». Ma è dalla nota redatta in merito all'incontro con i rappresentanti russi che arriva la novità principale. Gliinfatti intendono contribuire a «ripristinare l'accesso dellaal mercato mondiale delle esportazioni di prodotti agricoli e di fertilizzanti».