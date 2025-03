Movieplayer.it - Stasera tutto è possibile su Rai 2, gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 25 marzo

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamo insieme tutte lee glidiin onda questa sera su Rai 2 e condotta, come di consueto, da Stefano De Martino. Appuntamento imperdibile questa sera, martedì 25, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Infatti, va in onda la nuovadi, lo show condotto da Stefano De Martino. La nuovaè intitolata "Sei un mito" e ci riporta all'indimenticabile canzone degli 883. Anche questa nuovadi, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, si preannuncia particolarmente divertente e scoppiettante. Lo show, che sta facendo registrare ascolti ben oltre la mediarete, vedrà anchela partecipazione deglifissi Biagio Izzo, Francesco .