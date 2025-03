Bubinoblog - STASERA TUTTO È POSSIBILE INCONTRA BALLANDO: DE MARTINO PRONTO A NUOVI RECORD?

Martedì 25 marzo, alle 21.20 su Rai2, ottavo appuntamento con “”, il comedy show campione d’ascolti condotto da Stefano De.Nel cast del programma cult delle risate ritroviamo Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Il tema di questa nuova puntata sarà “Sei un mito”.Come ospiti ci saranno Paolo Belli, Peppe Iodice, Paolo Ruffini, Aurora Leone, Flora Canto. Molti i giochi in cui dovranno cimentarsi, seguendo la sola regola di divertirsi.La coppia che scoppia, Golden Step, Mimo senza fili, Rubagallina e non mancherà la Stanza Inclinata. Vincenzo De Lucia vestirà i panni di Milly Carlucci, la regina dicon le Stelle.Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.