Velvetgossip.it - Stasera tutto è possibile: anticipazioni e ospiti della nuova puntata in tv

Oggi, 25 marzo 2025, il pubblico italiano attende con entusiasmo il ritorno di uno dei programmi di intrattenimento più amatitelevisione: “”. Questo show, condotto dal carismatico Stefano De Martino, andrà in onda su Rai 2 a partire dalle 21.20. La, intitolata “Sei un mito”, trae ispirazione dalla celebre canzone degli 883 e promette di regalare momenti di puro divertimento e comicità.sulladi “” del 25 marzo 2025Laedizione di “” si distingue per la sua capacità di attrarre un pubblico sempre più vasto, grazie a un mix di risate e intrattenimento. L’abilità di Stefano De Martino nel guidare lo show, insieme a un cast dipronti a mettersi in gioco, rende ogniun evento imperdibile.