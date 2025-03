Superguidatv.it - Stasera tutto è possibile 2025, ospiti e anticipazioni della puntata del 25 marzo

“, il comedy show campione d’ascolti del martedì sera presentato da Stefano De Martino torna in prima serata su Rai2. Scopriamo tutti glie lesecondadi, martedì 2525, martedì 25, dalle ore 21.20 appuntamento con l’ottavadi “”, il comedy show condotto da Stefano De Martino trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli su Rai 2. Prosegue il successo del comedy show che da settimane è il programma più visto del martedì sera battendo in termini di ascolti sia Rai1 che Canale 5. Unache si preannuncia imperdibile quella di questa sera che ha come tema “Sei un mito”. A sfidarsi sul campo un nutrito cast die personaggi noti del mondo dello spettacolo tra cui: Paolo Belli, Peppe Iodice, Paolo Ruffini, Aurora Leone, Flora Canto.