Stasera in TV | i film consigliati per lunedì 24 marzo in prima serata

242025, il palinsesto televisivo offre una varietà die programmi di intrattenimento per soddisfare i gusti di tutti. Con una selezione di titoli che spaziano dalla commedia al thriller, gli spettatori possono scegliere tra diverse opzioni per unadi svago. La nostra guida TV fornisce un elenco dettagliato delle migliori proposte in onda sui principali canali in chiaro.in: le proposte diQuesta sera il pubblico potrà assistere a una serie diinteressanti. Su Cine34, alle 21:00, verrà trasmesso Febbre da cavallo – La mandrakata, una commedia del 2002 diretta da Carlo Vanzina, con un cast che include Gigi Proietti e Nancy Brilli. La trama ruota attorno a un gruppo di scommettitori e alle loro avventure nel mondo delle corse di cavalli.