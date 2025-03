Velvetgossip.it - Stasera in tv (25 marzo): De Martino su Rai 2, chiusura per Le Iene

La programmazione televisiva del 252025 offre una varietà di opzioni per gli spettatori italiani, con eventi che spaziano da intrattenimento leggero a contenuti più impegnati. Tra i programmi di punta della serata, spicca la nuova puntata di “tutto è possibile” condotto da Stefano Desu Rai 2, mentre Le, trasmissione di Italia 1, si prepara a chiudere la sua serata martedì prima di un cambio di programmazione.Programmi in evidenza:tutto è possibile e LeLa serata del 252025 si apre con la seconda puntata della serie francese “Morgane 4 – Detective geniale” su Rai 1. Dopo un debutto deludente che ha registrato solo il 12,8% di share, il programma è chiamato a un riscatto. In contrapposizione, “tutto è possibile”, che ha ottenuto un ascolto quasi record con il 16% di share, si presenta con una schiera di ospiti d’eccezione, tra cui Flora Canto e Paolo Belli.