Stasera c’è Cattelan…su Rai2? | gli ospiti del 25 marzo 2025

In onda in seconda serataDopo il successo delle ultime puntate di "c'è Cattelan.su", martedì 25torna il late night show della RAI, condotto da Alessandro Cattelan, in onda in seconda serata sucon una nuova puntata.I protagonisti del sesto appuntamento dic'è Cattelan saranno Lucio Corsi, Guè, Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Martedì 25ci sarà anche un nuovo atteso Ospite Misterioso, la cui identità verrà rivelata durante la puntata. L'Ospite Misterioso, sconosciuto sia al pubblico che ad Alessandro Cattelan, sarà introdotto in modo particolare attraverso lo svelamento di un pacco contenente proprio il guest della puntata.C'è Cattelan prosegue con questa nuova stagione ricca di novità, senza perdere però il suo spirito originale.