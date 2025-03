Ilfattoquotidiano.it - “Star del cinema di seconda mano e opinionista politico fallito”: Trump si scaglia contro George Clooney. Ecco perché ce l’ha con lui

deldi”. Questa volta Donaldnonfatta passare liscia a. Il presidente degli Stati Uniti ha preso di mira l’attore, e attivista democratico, liquidando la sua intervista al programma di informazione televisiva statunitense 60 Minutes come “gonfiata auto propaganda”. Durante il programmaaveva lanciato un appello per la libertà di stampa mentre promuoveva la sua nuova versione teatrale di Good Night, and Good Luck. Il 63enne ex dottor Ross di ER ha tracciato dei parallelismi tra gli eventi drammatizzati da Good Night, and Good Luck (l’epoca maccartista) e le difficoltà affrontate dai giornalisti nella ricerca della verità oggi.L’attore ha citato il recente accordo per diffamazione da 16 milioni di dollari dicon ABC News, così come la causa da 20 miliardi di dollari intentata sempre dala CBS lo scorso ottobre in cui sosteneva che 60 Minutes aveva “ingannevolmente modificato” un’intervista con la sua rivale, Kamala Harris, per presentarla sotto una luce più lusinghiera.