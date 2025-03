Abruzzo24ore.tv - Stangata fiscale in Abruzzo: chi pagherà davvero l’aumento delle tasse?

L'Aquila - Il governatore Marsilio annuncia modifiche all’IRPEF, ma il pesoaumenterà per molte categorie di lavoratori. Proteste e polemiche sulle nuove misure. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha comunicato un imminente ritocco alleregionali, dichiarando la necessità di un intervento per riequilibrare i conti pubblici. Tuttavia, le modifiche all’IRPEF non sembrano favorire la maggior parte dei contribuenti, anzi, penalizzano diverse categorie di lavoratori. Le variazioni previste colpiranno in modo limitato il primo scaglione di reddito, ossia i contribuenti con guadagni fino a 28.000 euro lordi. Per loro, il taglio dell'aliquota IRPEF sarà minimo, passando dall’1,73% all’1,63%, con un risparmio irrisorio di circa 1 euro al mese, 12 euro l’anno. Una riduzione definita “simbolica” e insufficiente per compensaredel caricoprevisto per le fasce di reddito superiori.