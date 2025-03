Stadio Milano dossier dei club su San Siro | 12 miliardi di costi per 71 500 posti

Lapresse.it - Stadio Milano, dossier dei club su San Siro: 1,2 miliardi di costi per 71.500 posti

Leggi su Lapresse.it

Oltre 1,2di euro di cui 810 milioni per il ‘comparto’ e oltre 420 milioni per il ‘comparto plurivalente’ di Sanfra uffici, hotel, retail, medical center, parcheggi ed energy power station. Sono icomplessivi della proposta del nuovodicontenuti nel documento di fattibilità inviato da Milan e Inter al Comune die pubblicato sul sito internet di Palazzo Marino.Il progetto deiprevede 71.500(contro i 60mila della proposta precedente) un parco da 140mila metri quadrati ad uso pubblico che copra almeno il 50% dell’area di progetto e una serie di interventi infrastrutturali (il nuovo tunnel Patroclo), la “riqualificazione urbana e attivazione del fronte recettivo lungo via Tesio”, “l’adeguamento del nodo infrastrutturale e a gli accessi a nord” da via Achille a via Tesio.