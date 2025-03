Spazionapoli.it - Stadio Maradona, il ‘no’ del Comune al Napoli: la situazione

Leggi su Spazionapoli.it

La trattativa potrebbe incontrare un ostacolo significativo: ecco cosa sta succedendo.Proseguono le trattative e gli incontri in merito alla questione. Argomento centrale nel futuro deloltre al centro sportivo, la polemica scatenata dalla “gaffe” di Gabriele Gravina che ha dimenticato di citaretra lecito candidate ad ospitare Euro 2032 ha fatto riemergere anche tutti i discorsi relativi al rinnovamento delloDiego Armando.Una serie di opere di rifacimento che, stando a quanto emerso nei giorni scorsi, dovrebbero comprendere molti aspetti dell’impianto, Dalle piste, agli anelli sul modello delloOlimpico di Roma, fino ai posti a sedere a bordocampo., il rifiuto del: ladie club di Aurelio De Laurentiis stanno dialogando per trovare un accordo che possa accontentare tutti, anche se come riportato da Il Mattino, c’è uno scoglio che, paradossalmente, potrebbe sbloccare la