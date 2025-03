Bergamonews.it - Stabilità nel personale e operai specializzati, ecco cosa cercano le imprese bergamasche

Il mercato del lavoro in provincia di Bergamo continua a mostrare segnali contrastanti. Leorobiche si orientano sempre di più verso una stabilizzazione dell’organico, favorendo assunzioni dirette a discapito di quelle temporanee, e mantengono alta la domanda di profilinon semplici da reperire, come i tecnici altamente qualificati.Nel documento spicca anche la significativa contrazione nella domanda di lavoratori in somministrazione da parte delle aziende: uno step ulteriore rispetto al quadro registrato un anno fa (-50%), il terzo consecutivo dopo il -15% del secondo semestre 2023 e il -45% dello scorso semestre. Anche su base congiunturale, cioè rispetto ai mesi appena trascorsi, si osserva una flessione significativa (-30%).Sono solo alcuni dei dati che emergono dal nuovo Osservatorio Confindustria Bergamo-Agenzie per il Lavoro.