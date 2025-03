Sport.quotidiano.net - "Sputati dal canestro". Giussano, beffa a Livorno

È svanito dopo 34 minuti il sogno didi espugnare il difficile campo di. Dal 61-65 le padrone di casa hanno piazzato un break di 19-10 che è valso la vittoria con il punteggio di 80-75. "Spiace perché con un po’ più di cinismo e di fortuna avremmo conquistato la posta in palio - è il commento di coach Alberto Mazzetti - le partite purtroppo girano in base a episodi, mi riferisco al fatto che le nostre avversarie hanno realizzato una tripla rocambolesca a fil di sirena mentre lo stesso tiro effettuato dalla nostra nuova giocatrice, la polacca Marciniak, è stato “sputato“ dal ferro quando sembrava destinato ad entrare. Siamo contenti perché, dopo solo tre allenamenti, Marzena Marciniak ci ha dato una grossa mano. Non va dimenticato che eravamo privi del playmaker titolare Francesca Diotti, che è stata operata al setto nasale per una frattura composta.