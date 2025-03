Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 25 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

25ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sul gigante femminile di Sun Valley: Federica Brignone sfiderà la neozelandese Alice Robinson per la conquista della Coppa del Mondo di specialità, dopo aver già festeggiato la Sfera di Cristallo generale. I Mondiali di sci freestyle proporranno le qualificazioni del Big Air maschile di snowboard.Prosegue il Masters 1000 di Miami per gli amanti del tennis: Musetti sfiderà Djokovic e Berrettini incrocerà de Minaur agli ottavi, Paolibi se la docracon Linette ai quarti. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la Settimana Coppi & Bartali e la Volta a Catalunya. In serata l’Olimpia Milano incrocerà il Real Madrid nell’Eurolega di basket, mentre Novara sarà impegnata nella finale d’andata della CEV Cup di volley femminile.