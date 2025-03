.com - Sport, al via il bando sport missione comune: da Icsc 150 mln di finanziamenti per enti territoriali

(Adnkronos) – Sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli intervdi efficientamento energetico dell’impiantisticaiva pubblica cona tasso d’interesse completamente abbattuto. È questo l’obiettivo di, ildell’Istituto per il Creditoivo e Culturale S.p.A., realizzato in collaborazione con Anci. Fino al 30 settembre, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno presentare le istanze per usufruire attraverso i mutui agevolati dei contributi in conto interessi deliberati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali ICS a fronte degli stanziamdedicati nella legge di bilancio 2025. L’Istituto per il Creditoivo e Culturale S.p.A. mette a disposizione oltre 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso da stipulare entro il 31 dicembre 2025 con il totale abbattimento degli interessi con durate fino a 10 anni o con la possibilità di utilizzare il contributo per durata fino a 25 anni.