Ilgiorno.it - Spirano, operaio investito da un camion in retromarcia: due condanne per omicidio colposo

Bergamo, 25 marzo 2025 - L’infortunio mortale il 17 maggio del 2021. A perdere la vita Sergio Persico, 54 anni, di Orio al Serio, magazziniere dipendente della ditta De Berg di. L’uomo venneda unin. A processo con l’accusa diin cooperazione L.D.T, 82 anni, titolare della ditta di, e A.B. 46 anni, di Comun Nuovo, che era alla guida del bilico che aveva travolto il magazziniere. Oggi la lettura della sentenza da parte del giudice Garufi. Condanna a 2 anni per il titolare della ditta (difeso dall’avvocato Morgese) e condanna di 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa, per l’autista (assistito dall’avvocato Zambelli) a cui sono state riconosciute le attenuanti generiche. Il pm Mancusi aveva chiesto per entrambi gli imputati la condanna a 1 anno e 4 mesi riconoscendo le attenuanti generiche per la dinamica dell’incidente.